Родичі медпрацівників, які загинули від китайського вірусу, так і не отримали обіцяних грошових компенсацій від держави

Про заявив нардеп з Одеси Олексій Гончаренко, пише видання « Думська ».

За словами депутата, Кабмін направив 233 мільйони гривень з Фонду боротьби з COVID-19, у тому числі на одноразову допомогу сім'ям медиків, смерть яких настала в результаті зараження вірусом.

Однак родичі запевняють, що ніяких виплат не отримали.

Наприклад, сім'я лікаря Олега Михайловича Гайди, який працював у Черкаській поліклініці, і помер 30 Червня від ускладнень, викликаних COVID-19.

"Йому поставили діагноз-двостороння тотальна пневмонія, дихальна недостатність, COVID-19. Його син розповів мені, що після двох комісій йому видали нарешті документи на виплати. Однак незабаром призначили нове засідання і навіть не повідомили про його дату», - розповів Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, справа затягнулася, досі немає пояснень з боку Фонду соціального страхування.

"Але куди насправді пішли ці гроші? Надіслав депутатський запит, щоб розібратися в цій ситуації. Наші медики не заслуговують такого ставлення з боку держави. Тому вимагаю, щоб представники уряду прояснили питання, і зі свого боку втрутилися у вирішення цієї проблеми, яка явно не одинична», — підсумував Гончаренко.

Раніше ми писали, за словами медиків, в Одесі ситуація із захворюваністю китайським вірусом не поліпшується, а навпаки щодня фіксується 40-45 нових випадків.

Станом на 17 серпня в Одеській області число хворих перевалило за 5 тисяч осіб і досягло 5060 випадків. З них захворілих одеситів-1918 осіб, а 253 пацієнтів загриміли в інфекційну лікарню.

Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених

Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують.