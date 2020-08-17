Мер Одеси Геннадій Труханов пригрозив закрити нічні клуби, якщо вони не будуть дотримуватися нових карантинних обмежень
Про це він заявив на нараді, яка проходила дистанційно, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Зокрема, мер зажадав від керівників нічних клубів і розважальних закладів дотримуватися обмежень.
"Ви дострибаєтеся і вас просто закриють", - заявив Труханов.
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Нагадаємо, що у зв'язку зі стрімким поширенням китайського вірусу Одеса перейшла з "зеленої" зони в "жовту".
Тому, 17 серпня, у місті вирішили посилити протиепідеміологічні заходи.
Так, згідно з розпорядженням комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, з сьогоднішнього дня набули чинності наступні заборони:
- жителям заборонено перебувати в громадських будівлях без маски або респіратора на обличчі;
- жителям Одеси та гостям міста необхідно перебувати на вулицях з документами, що засвідчують особу;
Крім того, забороняється відвідування установ соціального захисту, робота хостелів і розважальних закладів, громадського харчування та доставки в період з 24:00 до 07:00.
Що стосується транспорту, то в салоні дозволяється їздити тільки на сидячих місцях. При цьому кінотеатри поки не закривають, але можна продавати тільки половину місць, а при масових заходах потрібно дотримуватися правила: одна людина на 5 квадратних метрів.
Нагадаємо, що Труханов піде під суд: що наробив мер
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