Що мав на увазі мер?

Мер Одеси Геннадій Труханов пригрозив закрити нічні клуби, якщо вони не будуть дотримуватися нових карантинних обмежень

Про це він заявив на нараді, яка проходила дистанційно, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Зокрема, мер зажадав від керівників нічних клубів і розважальних закладів дотримуватися обмежень.

"Ви дострибаєтеся і вас просто закриють", - заявив Труханов.

Нагадаємо, що у зв'язку зі стрімким поширенням китайського вірусу Одеса перейшла з "зеленої" зони в "жовту".

Тому, 17 серпня, у місті вирішили посилити протиепідеміологічні заходи.

Так, згідно з розпорядженням комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, з сьогоднішнього дня набули чинності наступні заборони:

- жителям заборонено перебувати в громадських будівлях без маски або респіратора на обличчі;

- жителям Одеси та гостям міста необхідно перебувати на вулицях з документами, що засвідчують особу;

Крім того, забороняється відвідування установ соціального захисту, робота хостелів і розважальних закладів, громадського харчування та доставки в період з 24:00 до 07:00.

Що стосується транспорту, то в салоні дозволяється їздити тільки на сидячих місцях. При цьому кінотеатри поки не закривають, але можна продавати тільки половину місць, а при масових заходах потрібно дотримуватися правила: одна людина на 5 квадратних метрів.

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