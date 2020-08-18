Минулого тижня в Одесі зафіксували відразу кілька вогнищ зараження китайським вірусом

Як передає Politeka.net , про це розповів заступник головного санітарного лікаря в Одеській області Сергій Дементьєв в ході брифінгу.

Медик зазначив, що групові спалахи сталися в морському порту Одеси та Одеської філармонії. Також діагноз підтвердився у двох співробітників Оперного театру. У дитячій обласній лікарні позитивні ПЛР-тести отримали 7 працівників.

Крім того, групову захворюваність зафіксували на території Одеської області.

За словами лікаря, вірус виявили у 14 співробітників Біляївської міської ради та 9 працівників Криниченської сільради, Болградського району.

Раніше ми писали, що на борту судна SOPHIA R, яке стоїть на карантині в порту Південний, від китайської болячки помер капітан.

Про спалах на судні стало відомо ще 12 липня. Всі члени екіпажу здали ПЛР-тести і вони виявилися позитивними. Моряків госпіталізували в лікарню Одеси, де вони проходили лікування.

Відомо, що загиблий капітан був жителем Санкт-Петербурга.

За останню добу вірус підтвердився у 96 жителів Одеської області. Загальна кількість інфікованих у регіоні досягла 5158. Один з раніше госпіталізованих пацієнтів вчора помер від ускладнень. Кількість смертей зросла до 81. У той же час 54 пацієнта вчора одужали, а 106 нових – госпіталізовані з підозрою на китайський вірус. Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених

Як повідомляла Politeka, рідних медиків, які стали жертвами вірусу, залишили без виплат: "куди пішли гроші?"