Минулого тижня в Одесі зафіксували відразу кілька вогнищ зараження китайським вірусом
Як передає Politeka.net , про це розповів заступник головного санітарного лікаря в Одеській області Сергій Дементьєв в ході брифінгу.
Медик зазначив, що групові спалахи сталися в морському порту Одеси та Одеської філармонії. Також діагноз підтвердився у двох співробітників Оперного театру. У дитячій обласній лікарні позитивні ПЛР-тести отримали 7 працівників.
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Крім того, групову захворюваність зафіксували на території Одеської області.
За словами лікаря, вірус виявили у 14 співробітників Біляївської міської ради та 9 працівників Криниченської сільради, Болградського району.
Раніше ми писали, що на борту судна SOPHIA R, яке стоїть на карантині в порту Південний, від китайської болячки помер капітан.
Про спалах на судні стало відомо ще 12 липня. Всі члени екіпажу здали ПЛР-тести і вони виявилися позитивними. Моряків госпіталізували в лікарню Одеси, де вони проходили лікування.
Відомо, що загиблий капітан був жителем Санкт-Петербурга.
За останню добу вірус підтвердився у 96 жителів Одеської області. Загальна кількість інфікованих у регіоні досягла 5158.
Один з раніше госпіталізованих пацієнтів вчора помер від ускладнень. Кількість смертей зросла до 81.
У той же час 54 пацієнта вчора одужали, а 106 нових – госпіталізовані з підозрою на китайський вірус.
Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених
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