У мережі показали, що відбувається в місті Біляївка Одеської області, яке потрапило в "червону" зону карантину

Як пише видання Думська , з 17 серпня в місті посилили протиепідемічні заходи по боротьбі з поширенням китайського вірусу.

У Біляївці скасували роботу громадського транспорту, закрили кафе і ресторани. Працюють тільки продуктові магазини. Люди обурені посиленням заходів карантину, переживають, що можуть залишитися без роботи, і нічим буде годувати сім'ю.

"Нам сказали, що з 17 числа у нас – «червона» зона. Щоб всі в масках ходили. Щоб користувалися дезінфекторами і дотримувалися дистанції. Лікарня, поліклініка - на режимі, магазини теж, в тих, що працюють ще, я ось взяв каву все на винос, - поскаржився місцевий житель.

Біляївці дивуються, за що їм таке щастя.

«У Маяках все в порядку, в Яськах все в порядку, в Теплодарі і то все добре. Дурдом якийсь!» - розповіла мешканка райцентру.

Найважчий удар для жителів-це заборона на роботу громадського транспорту. Тепер навіть автобус, що прямує з Градениць, не має права брати пасажирів у Біляївці, а тільки випускати. Так і їде порожній. До Маяк, щоб потім поїхати на цьому ж автобусі в Одесу, потрібно добиратися на таксі.

«У кого є машина-той білий чоловік. Таксі - 100 гривень. Знову нелегали зароблятимуть, а водії автобусів, які два місяці без роботи сиділи, знову без грошей залишаться», - скаржиться одна з дівчат на ім'я Катерина.

Що ж до морального стану біляївців, то, за словами жителів, щось на зразок паніки було тільки навесні.

"Зараз вже ніхто нічого не боїться. Мені малих на змагання з танців везти, ось думаю, як це організувати. Ще шкода, що стадіон закрили. Вранці ми тренувалися, а тепер все", - розповіла дівчина.

Раніше ми писали, минулого тижня в Одесі зафіксували відразу кілька вогнищ зараження китайським вірусом.

Медики зазначили, що групові спалахи сталися в морському порту Одеси та Одеської філармонії. Також діагноз підтвердився у двох співробітників Оперного театру. У дитячій обласній лікарні позитивні ПЛР-тести отримали 7 працівників.

Крім того, групову захворюваність зафіксували на території Одеської області.

За словами лікарів, вірус виявили у 14 співробітників Біляївської міської ради та 9 працівників Криниченської сільради, Болградського району.

Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених