Карантинні заходи знову посилили в Одесі, проте водії міських маршруток вирішили їх проігнорувати

Вони, як і раніше, продовжують возити стоячих пасажирів і пускати їх в салон без масок.

На знімках, які розмістили місцеві ЗМІ видно, що люди стоять впритул один до одного, а водій продовжує впускати в транспорт нових пасажирів. До того ж, багато пасажирів їдуть без масок.

Треба сказати, що не всі водії виявилися безвідповідальними. Були й такі, хто перевозив пасажирів, тільки на сидячих місцях, як і наказано карантинними обмеженнями. Але таких меншість.

В цілому ситуація не змінилася з минулого тижня, коли люди їздили в маршрутках стоячи і щільно. Маски ж як і раніше носять лише одиниці пасажирів.

Нагадаємо, що з 17 серпня Одеса перейшла з «зеленої» зони в «жовту». Тому відтепер для жителів і гостей міста вводяться додаткові обмеження. Одне з них — проїзд в громадському транспорті тільки для сидячих пасажирів і в захисній масці на обличчі.

За останню добу вірус підтвердився у 96 жителів Одеської області. Загальна кількість інфікованих у регіоні досягла 5158.

Один з раніше госпіталізованих пацієнтів вчора помер від ускладнень. Кількість смертей зросла до 81.

У той же час 54 пацієнта вчора одужали, а 106 нових – госпіталізовані з підозрою на китайський вірус.

Нагадавши, одеситів масово перевірятимуть на імунітет: що задумали в МОЗ.

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