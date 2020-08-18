В Одесі чоловік з невідомих причин почав ображати правоохоронців, за що і був покараний

Відповідні відео з'явилося в місцевому телеграм-каналі XYDESSA, передає Politeka.net (щоб додивитися-доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах зафіксовано, як чоловік, на вигляд досить асоціального типу, зважився нецензурно висловлюватися на адресу поліцейських, та ще й при виконанні. За це правоохоронці дали йому відсіч.

"Розумовська 22, тип йшов по вулиці і кричав «мусора під***си», ті почули і не оцінили»,— розповіли очевидці.

Раніше ми писали, в Подільську торговці овочами побили співробітника поліції.

Так, в ході перевірки дотримання правил торгівлі поліцейські зробили зауваження 32-річному продавцеві, який торгував овочами в невстановленому місці.

До чоловіка підійшов його батько і разом вони побили одного з поліцейських.

"На вимогу припинити порушення правил торгівлі продавець відреагував нецензурною лайкою і спробою затіяти бійку з поліцейськими. Присутній поруч родич правопорушника теж почав обзивати поліцейських і смикати за формений одяг. В результаті конфлікту один з поліцейських отримав тілесні ушкодження", - заявили в поліції.

Оскорблял полицию Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 18. August 2020

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