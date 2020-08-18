Вночі в Одесі на селищі Таїрова згоріла іномарка

Відео події зняли очевидці і розмістили в мережі, передавати Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Вони стверджують, що автомобіль підпали.

Інформацію про пожежу також прокоментували в прес-службі ДСНС в Одеській області.

У відомстві розповіли, що 18 серпня о 02:49 до служби «101» надійшов сигнал про те, що в Одесі на вул.Небесної Сотні, будинок 3/а загорівся автомобіль.

По прибуттю на місце виклику рятувальників встановлено, що загорівся автомобіль «KIA CEED». Пожежу локалізували о 02:55 та о 02: 56 ліквідували. Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля на площі 5 кв.метрів.

Причина пожежі встановлюється, загиблих і постраждалих немає. Для гасіння залучалися 2 одиниці пожежної техніки та 11 чоловік особового складу.

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Так, стало відомо, що в ніч на середу, 12 серпня, на вулиці Академіка Корольова сталося загоряння в неробочому кіоску.

"На панорамі / вул. Ак. Королева. Близько першої години ночі, спочатку звук розбитого скла, потім спалах вогню. Горить потенційна шаурмичная. Судячи з усього, підпалили", - стверджують очевидці.

Крім того, місцеві рятувальники повідомили, що близько п'ятої години ранку на вулиці Героїв Крут вони гасили три гаражі. Ніхто з людей в результаті пожеж не постраждав. Вогнем частково пошкоджено металеві корпуси гаражів та вітрину кіоску.

За викликами очевидців туди виїжджали пожежники і поліцейські. Обставини та причини загоряння споруд встановлюються. У поліції не виключають підпал.

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