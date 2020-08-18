В одеських маршрутках орудує банда, яка залишає пасажирів без телефонів

Один з випадків стався на очах очевидців, які розповіли про нього місцевому виданню « 048.ua »

Інцидент мав місце вранці, 18 серпня, в міській маршрутці №242.

За словами свідків, група у складі трьох чоловіків зайшла в маршрутку на зупинці «Пироговська».

"Один з них спробував витягнути у дівчини телефон, але вона вчасно це помітила і голосно попросила повернути їй смартфон. Злодюжка кинув його на підлогу і запевнив, що пристрій сам випав. Після цього вся "банда «вийшла біля клубу» Палладіум», а на зупинку пізніше літній чоловік помітив, що без телефону вже залишився він", - поділилися побаченим очевидці.

В результаті пенсіонер попросив зупинити маршрутку і кинувся наздоганяти зловмисників.

Інших пасажирів застерегли бути напоготові.

До цього ми повідомляли, що в Одесі гастролери та їхні діти грабують людей на вулиці.

Так, наприклад, 16-річна дівчинка, яка приїхала в Одесу із Закарпатської області, обікрала перехожу в підземному переході.

Малолітня злодійка непомітно розстебнула рюкзак у жінки і витягла звідти гаманець.

Коли юна зловмисниця спробувала сховатися, то потрапила в поле зору співробітників поліції, які її затримали.

Також ми повідомляли, що залишені без нагляду речі на пляжі можуть стати легкою здобиччю нечесних на руку людей.

Від рук одного з таких "ділків" постраждали відпочивальники в Затоці.

Поки 47-річний житель Ізмаїла ходив купатися в морі, цим скористався зловмисник і викрав захований під речами дорогий смартфон. Крім того, в цей же день злочинець встиг обікрасти ще одного відпочиваючого. Його жертвою став 18-річний турист з Чернігівської області, у якого він непомітно витягнути з кишені телефон.

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