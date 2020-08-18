У мережі показали, як особливо цинічні водії влаштували парковку в одному з парків Одеси

Йдеться про сквері "Азербайджан", на 4-й станції Великого фонтану, який заставили автомобілями.

На фотознімках, які розмістив новинний портал " Думська" видно, як десятки водіїв припаркували свої автівки прямо на зеленій зоні парку.

У той же час на зауваження місцевих жителів вони ніяк не реагують.

За даними видання, таке неподобство триває вже кілька тижнів.

Треба сказати, що міська влада обіцяла упорядкувати цю зелену зону ще десять років тому, однак до робіт так ніхто і не приступив.

Раніше ми повідомляли про іншу кричущу ситуацію в цьому парку.

На календарі серпень місяць, а на території парку "Азербайджан" досі не можуть прибрати звалище новорічних ялинок.

Причіп з висохлими хвойними рослинами, які були не продані, просто кинули і забули за нього. Але ж він, на думку одеситів, представляє потенційну пожежонебезпеку в спеку.

Нагадаємо, що відпочиваючим рекомендують утриматися від купання на чотирьох пляжах Одеси.

Проби морської води експерти Держспоживслужби відібрали з 6 по 13 серпня у всіх визначених контрольних точках Одеси. Цього разу результати виявилися не втішними.

Так, в Одесі не можна купатися на пляжах "Дельфін", "Отрада", 16 станція Великого Фонтану і 13 станція Великого Фонтану. Тут за санітарно-мікробіологічними показниками вода не відповідають гігієнічним нормам.

Нагадавши, трасу Одеса-Київ завалили сміттям: кричущі кадри

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