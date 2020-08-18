Стало відомо, якою буде погода в Одесі в середу, 19 серпня, на Спас

Як повідомили синоптики з Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, після невеликого перепочинку в Одесу знову повернулася літня спека. З кожним днем температура повітря в місті збільшується, а пік потепління припаде на вихідні дні, передає Politeka.net.

За прогнозами метеорологів, вранці небо в Одесі буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня. Без опадів.

Температура вночі становитиме 16-18 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть 27-29 °С.

Море буде спокійним, а вітер прогнозується Південний помірний, 5-10 метрів в секунду.

Температура морської води складе 22-23 °С.

В Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 5-10 м / с.

Температура вночі 14-19 °С, вдень 27-32 °с.

На автошляхах області видимість хороша.

Звернемо увагу, що 19 серпня відзначається свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. За старих часів помітили, що зі Спаса «погода перетворюється». Погода цього дня вказувала на майбутню осінь:"який день у Другій Спас, такий і Покров (14.10)". Якщо день був сухим, то і осінь суха буде, мокрий - мокра осінь, а якщо ясний, то слід готується до суворої зими.

Раніше ми собщалі, відпочиваючим рекомендують утриматися від купання на чотирьох пляжах Одеси.

Проби морської води експерти Держспоживслужби відібрали з 6 по 13 серпня у всіх визначених контрольних точках Одеси. Цього разу результати виявилися не втішними.

Так, в Одесі не можна купатися на пляжах "Дельфін", "Отрада", 16 станція Великого Фонтану і 13 станція Великого Фонтану. Тут за санітарно-мікробіологічними показниками вода не відповідають гігієнічним нормам.

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