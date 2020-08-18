Дорога в аеропорт під питанням

Аварійний стан Іванівського мосту в Одесі показали в мережі

Відповідне відео та фотографії розмістив місцевий житель Кирило Бондаренко у себе на сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net.

Цей міст розташований між вулицею Мельницькою та Овідіопольською дорогою. Саме через нього проходить маршрут в Міжнародний аеропорт "Одеса".

Чоловік звернув увагу, що бетонні опори мають безліч тріщин і відколів бетону. Їх зовнішній вигляд говорить про набагато меншу несучої міцності моста, ніж було раніше.

Крім того, одесит показав, як однією рукою можна відламати шматки бетону, які вже не тримаються.

А на самому мосту безліч дірок між огорожею і полотном моста.

В даний час споруда, жодного разу капітально не ремонтувалася, знаходиться в аварійному стані.

Одесит також звернув увагу на пішохідну зону, по якій небезпечно ходити людям.

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Йдеться про узбережжя в Чорноморці.

Справа в тому, що кілька років тому в цьому місці стався зсув, в результаті чого сильно постраждала інфраструктура пляжу, а будівлі почали буквально тріщати по швах і сипатися.

В результаті місцева влада визнала пляж аварійним і начебто як, його закрили, повісивши відповідну табличку на паркані.

Незважаючи на загрозу, деяким відпочиваючим це не заважає, і вони приходять на пляж, щоб позасмагати і поплавати в морі.

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