В Одеській області за дивних обставин померла дівчинка-підліток

Про трагедію, яка розігралася 19 серпня в місті Білгород-Дністровському розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net

За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка грала у дворі недалеко від будинку з іншими дітьми. У якийсь момент дитині стало погано, сусіди викликали "швидку".

Медики госпіталізували дівчинку в лікарню, але там, на жаль, не змогли їй допомогти. Незабаром вона померла. Батькам вже повідомили про те, що трапилося.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

У поліції завели кримінальну справу і розслідують всі обставини, пов'язані із загибеллю дитини. Тіло дівчинки направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті.

На даний момент трагедію розглядають як раптову смерть.

Раніше ми повідомляли, в одному з сіл Одеської області 16-річного хлопця паралізувало після невдалого стрибка.

Трагічний інцидент з підлітком трапився, коли він відпочивав з компанією друзів на місцевому ставку в Подільському районі.

Хлопець вирішив стрибнути у воду, коли не розрахував глибину ставка і вдарився головою об дно.

Друзі витягли потерпілого і надали йому першу медичну допомогу, а також викликали швидку, проте підліток отримав забій спинного мозку і дисфункцію кінцівок і тепер йому належить дуже складна операція.

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