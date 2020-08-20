На селищі Котовського розлючений натовп побив до втрати свідомості водія мотоцикла, який збив жінку з двома дітьми
Аварія сталася ввечері в середу, 19 серпня, на вулиці Семена Палія.
Кадри з місця події оприлюднили місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами очевидців, жінка з маленькими дітьми переходила дорогу по пішохідному переходу біля зупинки «Крижанівка». У цей момент їх збив мотоцикл.
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Під час падіння жінка поламала руку, діти отримали незначні травми, але їх все одно відвезли в лікарню.
Свідки події намагалися влаштувати самосуд над винуватцем аварії, вони побили мотоцикліста до втрати свідомості.
До цього ми повідомляли, що в Одеській області за дивних обставин померла дівчинка-підліток.
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За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка грала у дворі недалеко від будинку з іншими дітьми. У якийсь момент дитині стало погано, сусіди викликали "швидку".
Медики госпіталізували дівчинку в лікарню, але там, на жаль, не змогли їй допомогти. Незабаром вона померла. Батькам вже повідомили про те, що трапилося.
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