Нерідко буває так, що правоохоронці використовують своє службове становище в особистих цілях

Про один такий випадок стало відомо в Одесі, пише Politeka.net, з посиланням на прес-службу прокуратури. Там співробітник патрульної поліції зі своїм знайомим викрали автомобіль.

Інцидент стався ще в лютому місяці цього року на вулиці непрямій.

Поліцейський з товаришем зняли з чужого автомобіля марки BMW номери, замінили їх на інші, потім викликали Евакуатор і на ньому перевезли крадену машину до приятеля додому в Біляївський район.

Під час транспортування водій евакуатора просто не здогадувався, що співробітник поліції краде транспортний засіб.

Наразі поліцейському обирають запобіжний захід, також вирішується питання про відсторонення чоловіка від посади. Якщо провину Інспектора доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До цього ми повідомляли, що в Одесі гастролери та їхні діти грабують людей на вулиці.

Так, наприклад, 16-річна дівчинка, яка приїхала в Одесу із Закарпатської області, обікрала перехожу в підземному переході.

Малолітня злодійка непомітно розстебнула рюкзак у жінки і витягла звідти гаманець.

Коли юна зловмисниця спробувала сховатися, то потрапила в поле зору співробітників поліції, які її затримали.

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