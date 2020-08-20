У туристичній столиці-Одесі не збираються дотримуватися нового посилення карантину

Про це повідомляють місцеві ЗМІ .

Одеса потрапила в» жовту " зону карантину, а це означає, що С в місті посилили заходи безпеки з поширення інфекції. Однак багато посилення карантину, як зазвичай проігнорували.

Так, водії маршруток продовжують перевозити пасажирів більше ніж належить, а самі люди заходять в громадський транспорт без маски.

Потрібно сказати, що в години пік маршрутки забиті вщерть, пасажири стоять притик один до одного. Воно й зрозуміло: обмеження ввели, а кількість транспорту на лінії більше не стало, а їхати треба всім.

Крім того, в таку спеку маски на обличчі в задушливому салоні без кондиціонерів створюють додаткові незручності.

За словами одеситів, в деяких місцях маршрутників перевіряли поліцейські і складали адмінпротоколи на порушників.

Крім цього, мерія суворо заборонила ресторанам і нічним клубам працювати з півночі до сьомої години ранку. Однак і тут вимогах, які позбавлені всякої логіки були проігноровані.

Практично всі одеські заклади продовжили працювати після 24 годин , ніхто і не думає розходиться.

За даними видання "Думська«, тусовщики шикуються в чергах в нічний клуб» Ібіца", багато людей сидять в кафешках в Аркадії, а офіціанти в масках, ліниво спущених на підборіддя, неспішно обслуговують відвідувачів, які в більшості своїй взагалі приходять без засобів захисту.

Нагадавши, одеситів масово перевірятимуть на імунітет: що задумали в МОЗ.

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