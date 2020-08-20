У курортній частині Одеси компанія вирішила постріляти, але щось пішло не так

Відео диких розваг розмістили очевидці в місцевому Telegram-каналі "Х_Одесса", передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах помічена група чоловіків, які стріляють з вогнепальної зброї на площі 10 квітня. Повз проїжджають автомобілі, в якийсь момент з машини виходять правоохоронці і направляються в бік стрільців.

"Компанія вирішила постріляти на площі 10 квітня, але якраз в цей момент поруч проїжджали хлопці в погонах", – розповіли свідки того, що сталося.

Раніше ми повідомляли, в Одесі двоє п'яних військовослужбовців вирішили постріляти біля відомого дитячого центру»Молода гвардія".

Інцидент стався близько третьої години ночі в Лузанівці.

Побачивши двох п'яних людей, які розважалися тим, що стріляли в повітря зі зброї співробітники дитячого центру «Молода гвардія» викликали поліцію за допомогою кнопки термінового виклику.

Як тільки приїхали правоохоронці, чоловіки спробували втекти, під час затримання один з них почав чинити опір.

Правоохоронці вилучили у Стрільців посвідчення військовослужбовців, предмети, схожі на ніж, кастет, два стартові пістолети і магазини з патронами.

Дострелялись! Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 20. August 2020

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