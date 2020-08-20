Стало відомо про смерть відомого кримінального авторитета з Одеси на прізвисько Лота Гулі

Главу ОЗУ, азербайджанця Надіра Саліфова, більш відомого в злочинному світі, як Лота Гулі розстріляли в турецькому курортному місті Анталья. Про це повідомляє видання haqqin.az tgrthaber.com

Вбивця всадив чотири кулі в голову злодія в законі під час вечері в ресторані. Вже відомо його ім'я. Це представник іншого злочинного угруповання на прізвисько "Хан". З місця події злочинець зник, проте його затримали по гарячих слідах співробітники турецької поліції.

Потерпілого відвезли в лікарню, де він помер від ран. Відомо, що Надір Саліфов жив в Одесі, а пізніше став переховувався від українського правосуддя.

Раніше ми повідомляли, що поліцейський з товаришем викрали чужий автомобіль в Одесі.

Інцидент стався ще в лютому місяці цього року на вулиці непрямій.

Поліцейський з товаришем зняли з чужого автомобіля марки BMW номери, замінили їх на інші, потім викликали Евакуатор і на ньому перевезли крадену машину до приятеля додому в Біляївський район.

Під час транспортування водій евакуатора просто не здогадувався, що співробітник поліції краде транспортний засіб.

Наразі поліцейському обирають запобіжний захід, також вирішується питання про відсторонення чоловіка від посади. Якщо провину Інспектора доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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