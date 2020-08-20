Спекотну п'ятницю обіцяють синоптики жителям Одеси

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, 21 серпня над містом не буде жодної хмарки. Без опадів, передає Politeka.net.

Вранці температура повітря складе від 20 до 27°С тепла, а вже ближче до обіду відмітка на термометрі підніметься до +32 +33°С.

Вітер прогнозують північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температура морської води складе 22-23°С.

В області обіцяють синоптики мінливу хмарність. Температура повітря складе + 16...+ 22°с вранці, вдень - +30...+ 34°С.

На автошляхах області видимість хороша.

Потрібно відзначити, що метеорологи повідомили про дуже високу пожежну небезпеку, яка спостерігатиметься в п'ятницю через спекотну погоду.

Раніше ми повідомляли про те, що в районі курортного селища Затока горіла база відпочинку "Блакитний вогник". За словами свідків побаченого, на одній з будівель бази відпочинку тріснув дах, а після спалахнуло полум'я.

Також ми повідомляли, відпочиваючим рекомендують утриматися від купання на чотирьох пляжах Одеси.

Проби морської води експерти Держспоживслужби відібрали з 6 по 13 серпня у всіх визначених контрольних точках Одеси. Цього разу результати виявилися не втішними.

Так, в Одесі не можна купатися на пляжах "Дельфін", "Отрада", 16 станція Великого Фонтану і 13 станція Великого Фонтану. Тут за санітарно-мікробіологічними показниками вода не відповідають гігієнічним нормам.

Нагадаємо, що негода паралізувала рух громадського транспорту в Одесі: кадри руйнувань

А ще Politeka писала, що спека до +36 і зливи з градом: синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів в Одесі

Також Politeka повідомляла, що погода підготувала особливий сюрприз одеситам, синоптики видали прогноз: "п'ять днів дощі"