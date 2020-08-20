В Одесі вмили зеленкою жінку-торговку
Фотографію з розмістили в місцевому Telegram-каналі "Х_Одесса", передає Politeka.net.
Як розповіли очевидці, інцидент стався в четвер, 20 серпня, на відомому стихійному ринку «Доріжка» на селищі Котовського.
За їхніми словами, торговка відмовилася платити по таксі і за це її вирішили покарати.
«На Бочарова все строго, торгуєш на тротуарі і не платиш 50 гривень данину — вмиваєшся зеленкою», - розповіли свідки інциденту.
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Раніше ми повідомляли, в Одесі збираються покарати любителя радянської символіки за поширення заборонених матеріалів в соцмережах.
Зокрема, Приморський суд за клопотанням СБУ помістив під домашній арешт одесита, який розмістив на своїй сторінці в Facebook герб СРСР, а також зображення серпа, молота і п'ятикутної зірки і портрет якогось комуністичного діяча.
В ході обшуків за місцем проживання у любителя СРСР був знайдений комп'ютер, за допомогою якого він заходив в інтернет.
В СБУ зазначають, що його дії потрапляють під ст.436-1 «поширення комуністичної символіки». Так як дану публікацію могло подивитися необмежену кількість користувачів мережі.
Тепер підозрюваного посадили під домашній арешт і за свої витівки він може виклопотати термін від двох до п'яти років в'язниці.
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