В Одесі вмили зеленкою жінку-торговку

Фотографію з розмістили в місцевому Telegram-каналі "Х_Одесса", передає Politeka.net.

Як розповіли очевидці, інцидент стався в четвер, 20 серпня, на відомому стихійному ринку «Доріжка» на селищі Котовського.

За їхніми словами, торговка відмовилася платити по таксі і за це її вирішили покарати.

«На Бочарова все строго, торгуєш на тротуарі і не платиш 50 гривень данину — вмиваєшся зеленкою», - розповіли свідки інциденту.

Раніше ми повідомляли, в Одесі збираються покарати любителя радянської символіки за поширення заборонених матеріалів в соцмережах.

Зокрема, Приморський суд за клопотанням СБУ помістив під домашній арешт одесита, який розмістив на своїй сторінці в Facebook герб СРСР, а також зображення серпа, молота і п'ятикутної зірки і портрет якогось комуністичного діяча.

В ході обшуків за місцем проживання у любителя СРСР був знайдений комп'ютер, за допомогою якого він заходив в інтернет.

В СБУ зазначають, що його дії потрапляють під ст.436-1 «поширення комуністичної символіки». Так як дану публікацію могло подивитися необмежену кількість користувачів мережі.

Тепер підозрюваного посадили під домашній арешт і за свої витівки він може виклопотати термін від двох до п'яти років в'язниці.

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