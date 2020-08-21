Яма глибиною в два метри

В Одесі на Таїрова сталася НП-через прорив водопровідної труби вимило яму з людський зріст

Відео, яке зняли очевидці події, облетіло мережу, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте до кінця)

Аварія трапилася ввечері, у четвер, 21 серпня, на вулиці Корольова. В результаті прориву на проїжджій частині з'явилася величезна воронка, в яку в'їхав автомобіль.

"Корольова, навпроти МРЕВ, прорвало щось, і за 30 хвилин вимило яму в зріст людини, одна машина вже пірнула", - розповіли свідки того, що сталося.

А тим часом спекотну п'ятницю обіцяють синоптики жителям Одеси.

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, 21 серпня над містом не буде жодної хмарки. Без опадів.

Вранці температура повітря складе від 20 до 27°С тепла, а вже ближче до обіду відмітка на термометрі підніметься до +32 +33°С.

Вітер прогнозують північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температура морської води складе 22-23°С.

Раніше ми повідомляли, відпочиваючим рекомендують утриматися від купання на чотирьох пляжах Одеси.

Проби морської води експерти Держспоживслужби відібрали з 6 по 13 серпня у всіх визначених контрольних точках Одеси. Цього разу результати виявилися не втішними.

Так, в Одесі не можна купатися на пляжах "Дельфін", "Отрада", 16 станція Великого Фонтану і 13 станція Великого Фонтану. Тут за санітарно-мікробіологічними показниками вода не відповідають гігієнічним нормам.

Також Politeka писала, що синоптики попередили одеситів про велику небезпеку 21 серпня: Точний прогноз