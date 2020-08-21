По Одесі прокотилася хвиля автоподжогов

Автомобілі горять в різних районах міста і як стало відомо, цієї ночі сталася чергова НП. Кадрами поділилися очевидці в місцевих пабліках, передає Politeka.net

Так, посеред ночі о 02: 47 до Служби порятунку «101» надійшло сигнал, що на вулиці Фонтанська дорога у дворі житлового комплексу палає автомобіль, повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.

Рятувальники, що приїхали на місце, побачили, що загорілися два припарковані автомобілі. Вони ліквідували пожежу на площі 10 кв. м.

Вогнем виявилися пошкоджені салони, моторний і багажний відсіки автомобілів. Загиблих і постраждалих немає.

Причина пожежі на збитки встановлюються.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 20. August 2020

У відомстві розповіли, що 18 серпня о 02:49 до служби «101» надійшов сигнал про те, що в Одесі на вул.Небесної Сотні, будинок 3/а загорівся автомобіль.

По прибуттю на місце виклику рятувальників встановлено, що загорівся автомобіль «KIA CEED». Пожежу локалізували о 02:55 та о 02: 56 ліквідували. Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля на площі 5 кв.метрів.

Причина пожежі встановлюється, загиблих і постраждалих немає. Для гасіння залучалися 2 одиниці пожежної техніки та 11 чоловік особового складу.

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