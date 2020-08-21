У курортній частині Одеси-Аркадії загинув молодий чоловік
Він зірвався з обриву, впав на каміння і помер від отриманих травм на місці. Нещасний інцидент трапився близько 4 години ранку недалеко від сходів "Арарат" в Аркадії. Фотознімки оприлюднили в місцевому телеграм-каналі очевидці, передає Politeka.net
За їхніми словами, загиблому було 26 років.
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Потрібно сказати, що це не перший випадок на цьому злощасному місці. Місяць тому з цього ж обриву зірвався і загинув 12-річний хлопчик, який тікав від охоронців.
Підліток також впав на каміння і помер від отриманих травм.
"За попередніми даними, неповнолітній був на пляжі зі своїм другом. Дітей без супроводу дорослих побачив охоронець одного із закладів. Чоловік почав викликати поліцію, а хлопчик, почувши це, почав тікати, не розрахував відстань і впав з обриву», — розповіли в поліції.
До цього ми повідомляли, в Одеській області за дивних обставин померла дівчинка-підліток.
Про трагедію, яка розігралася 19 серпня в місті Білгород-Дністровському розповіли в місцевій поліції.
За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка грала у дворі недалеко від будинку з іншими дітьми. У якийсь момент дитині стало погано, сусіди викликали "швидку".
Медики госпіталізували дівчинку в лікарню, але там, на жаль, не змогли їй допомогти. Незабаром вона померла. Батькам вже повідомили про те, що трапилося.
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