У курортній частині Одеси-Аркадії загинув молодий чоловік

Він зірвався з обриву, впав на каміння і помер від отриманих травм на місці. Нещасний інцидент трапився близько 4 години ранку недалеко від сходів "Арарат" в Аркадії. Фотознімки оприлюднили в місцевому телеграм-каналі очевидці, передає Politeka.net

За їхніми словами, загиблому було 26 років.

Потрібно сказати, що це не перший випадок на цьому злощасному місці. Місяць тому з цього ж обриву зірвався і загинув 12-річний хлопчик, який тікав від охоронців.

Підліток також впав на каміння і помер від отриманих травм.

"За попередніми даними, неповнолітній був на пляжі зі своїм другом. Дітей без супроводу дорослих побачив охоронець одного із закладів. Чоловік почав викликати поліцію, а хлопчик, почувши це, почав тікати, не розрахував відстань і впав з обриву», — розповіли в поліції.

До цього ми повідомляли, в Одеській області за дивних обставин померла дівчинка-підліток.

Про трагедію, яка розігралася 19 серпня в місті Білгород-Дністровському розповіли в місцевій поліції.

За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка грала у дворі недалеко від будинку з іншими дітьми. У якийсь момент дитині стало погано, сусіди викликали "швидку".

Медики госпіталізували дівчинку в лікарню, але там, на жаль, не змогли їй допомогти. Незабаром вона померла. Батькам вже повідомили про те, що трапилося.