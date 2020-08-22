Синоптики розповіли про погоду в Одесі на довгоочікуваних святкових вихідних

Як пише Politeka.net, прогноз погоди оприлюднили в Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Згідно з даними метеорологів, в суботу, 22 серпня ясна погода в Одесі може до вечора змінитися на похмуру. Без істотних опадів. Вітер північний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі становитиме + 19 + 21 градусів, вдень 28-30 градусів.

По області синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 метрів за секунду.

Температура вночі 17-22 градусів, вдень досягне +32 .

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, 23 серпня, в Одесі на небі не буде жодної хмарки. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 15-20 градусів тепла, вдень 26-31 градусів.

У понеділок, 24 серпня, в Одесі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб до вечора знову очиститися. Без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 15-20 градусів тепла, вдень 26-31.

Додамо, що трохи раніше стало відомо, які одеські пляжі потрапили в чорний список.

Нові проби морської води були відібрані на всіх міських пляжах Одеси, а також у місті Южне, селі Сичавка та селі Вапнярка Лиманського району, села Грибівка та села Кароліно-Бугаз Овідіопольського району.

Відзначається, що фахівцями МОЗ було відібрано і досліджено 64 проби морської води за мікробіологічними показниками і 6 проб — за хімічними.

Як з'ясувалося, 14 проб морської води не відповідають нормам.

Так, в Одесі як і раніше не можна купатися на пляжі "Дельфін", 13 і 16 станції Великого Фонтану, і "Отраде".

У зв'язку з цим, МОЗ вимагає встановити таблички про заборону купання на цих пляжах до отримання результатів повторних проб.

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