В Одеській області в ставку виявили тіло дитини, яка пішла в магазин і зникла

Страшна трагедія трапилася в селі Стара Царичанка Білгород-Дністровського району.

Бали інформація, що 8-річний Андрій Чабан зник увечері 20 серпня. Хлопчик пішов у магазин близько 17 години і не повернувся. Він був оголошений в розшук. Про це передає Politeka, з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Наступного дня, 21 серпня, о 13:30 до Служби порятунку" 101 "надійшло повідомлення про те, що на березі місцевого ставка знайшли взуття дитини. Водолази весь день шукали зниклого, але пошуки не привели до успіху.

Тільки сьогодні, 22 серпня, рано вранці місцеві жителі виявили тіло загиблого хлопчика. На даний момент встановлюються обставини смерті.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області за дивних обставин померла дівчинка-підліток.

Про трагедію, яка розігралася 19 серпня в місті Білгород-Дністровському розповіли в місцевій поліції.

За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка грала у дворі недалеко від будинку з іншими дітьми. У якийсь момент дитині стало погано, сусіди викликали "швидку".

Медики госпіталізували дівчинку в лікарню, але там, на жаль, не змогли їй допомогти. Незабаром вона померла. Батькам вже повідомили про те, що трапилося.

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