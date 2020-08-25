У лікарні перебувають 55 пацієнтів, з них 44 з пневмонією

В Одеській області медики забили тривогу через переповнені лікарні зараженими китайською інфекцією

Так, завідувачка інфекційним відділенням Ізмаїльської районної лікарні Ганна Ніколаєва зізналася, що кількість хворих COVID-19 вже перевищує можливості медустанови, пише " Думська ".

За її словами, лікарня функціонує як сортувальний пункт для пацієнтів з підозрою на вірус.

"Можливості відділення не безмежні: розраховане воно всього на 70 ліжко-місць: сорок дорослих і тридцять дитячих. А на сьогоднішній день тут знаходяться 55 пацієнтів, з них 44 з пневмонією, тобто кількість хворих вже перевищує можливості лікарні», - розповіла вона.

Найгірше те, як стверджує завідувачка, за всіма правилами пацієнтів з підозрою на COVID слід класти по одному в боксі — до тих пір, поки не будуть отримані результати ПЛР. В іншому випадку високий ризик зараження сусідів по палаті. Але через наплив вступників такої можливості немає.

Анна Ніколаєва дивується, як можна було призначити лікарню з настільки обмеженою кількістю ліжко-місць опорної для всієї Бессарабії. Вона направила кілька доповідних до обласного департаменту охорони здоров'я. В результаті в Ізмаїл приїхали представники відомства і пояснили, що на самому початку підготовки до боротьби з епідемією COVID-19 хтось із вищестоящих чиновників подав до МОЗ інформацію про те, що інфекційне відділення ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ ЦРЛ готове прийняти 130 пацієнтів.

Також медик звернула увагу, що практично непотрібними виявилися апарати штучної вентиляції легенів, якими лікарні так активно запасалися на початку епідемії.

Зараз затребувані кисневі точки і кисневі концентрати. В Ізмаїльській "інфекціонці" їх в необхідній кількості немає: є всього 11 кисневих точок і сім кисневих концентраторів. В результаті хворі іноді змушені ділитися апаратами один з одним.

"За липень ми прийняли 174 пацієнта з пневмонією, і 79 з них виявилися зараженими коронавірусом. У серпні цей показник буде ще більшим. Наш медперсонал ледь витримує, не вистачає медсестер, чергових лікарів. Ми всі на межі", - розповіла медик.

Раніше ми повідомляли, що друга хвиля епідемії китайського вірусу призвела до того, що в Одеській області розширили список опорних лікарень для інфікованих.

Зокрема, до списку лікарень, де прийматимуть пацієнтів, які захворіли коронавірусом, поповнили Арцизька центральна районна лікарня, Білгород-Дністровська Центральна райлікарня, Роздільнянська райлікарня, а також Одеська міськлікарня №5 та 3-тя дитяча лікарень.

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