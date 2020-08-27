Чимало галасу наробив інцидент, який стався з підлітками в центрі Одеси

Так, 26 серпня в Стамбульському парку на компанію неповнолітніх, які відзначали день народження, накинулася банда в чорному одязі.

Вони розпорошили їм в обличчя сльозогінний газ і облили їх зеленкою. Молодики також розбили гітару, після чого зникли з місця інциденту. Відео з хуліганськими діями оприлюднили місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте до кінця)

Жертвами нападників виявилися підлітки, 17-річний хлопець і сім дівчат 15, 16 і 17 років. Небайдужі хлопці, які відпочивали в тому ж парку, спробували наздогнати кривдників, але їм не вдалося.

"Був день народження моєї подруги, їй виповнювалося 17. Протягом хвилини троє (на відео видно, що їх було більше) хлопців на вигляд років 18-25 вбігли в альтанку, почали розпорошувати перцевий балончик і обливати нас зеленкою», — розповіла одна з постраждалих.

Ще один потерпілий підліток додав, що агресорам не сподобалися зачіски у нього і його друзів.

"Коли просто сидиш в альтанці з компанією, відзначаєш чийсь день народження, граєш на гітарі, розмовляєш, якраз ззаду з'являються якісь, які за особливості в зачісках, в якихось ще аспектах починають знаходити щось неприродне і нападати»,-зізнався він.

Тим часом у поліції вже прокоментували інцидент повідомивши, що приступили до пошуків кривдників.

"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, — розповіли в прес-службі місцевої поліції.

⚡️Момент "героического" нападения на компанию подростков "25.08.2020 был день рождения моей хорошей подруги, ей исполнялось 17. Этот день должен был быть прекрасным, в теплой дружеской обстановке, но видимо не судьба. Все произошло в Стамбульском парке, в беседке прямо около фонтана, примерно в 19:00-19:15. В течение менее минуты трое (на видео видно что их оказалось все-таки больше) парней на вид лет 18-25 одетых во все черное, в том числе в черные маски, вбежали в беседку, начали распылять перцовый баллончик и обливать нас (1 парень-17 лет, 1 девочка-15 лет, 3 девочки- 16 лет, 3 девочки-17 лет) зеленкой. Один из злоумышленников замахнулся ногой чтобы ударить парня, хорошо что промахнулся. Также они разбили гитару. Затем эти злоумышленники убежали, за ними погналась неравнодушные пара ребят (девушка и парень, спасибо им огромное), они получили из баллончиков в лицо несколько раз. С ними мы встретились уже в полицейском участке на Греческой. Также после происшествия мы сразу вызвали полицию. Полиция сказала нам что подъедет к Европе, но нет, они перезвонили и сказали нам самим идти в участок. Возле Европы мы встретили неравнодушных ребят, которые попытались нам помочь и нас успокоить, мы очень благодарны за это. В участке было написано более 3х заявлений. Будем ждать.." Другой автор пишет, что компанию могли принять за ЛГБТ и поэтому напасть: "У нескольких девушек были короткие стрижки, у парня покрашены волосы, возможно их приняли за участников акций ЛГБТ, но пострадавшие не имели никакого отношения к ним и ЛГБТ сообществу в принципе." Отметим, что, по словам читателей, некоторых из нападавших уже удалось идентифицировать и они особо даже не скрываются, а гордятся своим нападением.😕 😡Сколько ещё подобный беспредел будет продолжаться в нашей стране? Где правоохранительные органы? Когда уже люди смогут жить в безопасности? Gepostet von Подслушано Одесса am Dienstag, 25. August 2020

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