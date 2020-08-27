Чимало галасу наробив інцидент, який стався з підлітками в центрі Одеси
Так, 26 серпня в Стамбульському парку на компанію неповнолітніх, які відзначали день народження, накинулася банда в чорному одязі.
Вони розпорошили їм в обличчя сльозогінний газ і облили їх зеленкою. Молодики також розбили гітару, після чого зникли з місця інциденту. Відео з хуліганськими діями оприлюднили місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте до кінця)
Жертвами нападників виявилися підлітки, 17-річний хлопець і сім дівчат 15, 16 і 17 років. Небайдужі хлопці, які відпочивали в тому ж парку, спробували наздогнати кривдників, але їм не вдалося.
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"Був день народження моєї подруги, їй виповнювалося 17. Протягом хвилини троє (на відео видно, що їх було більше) хлопців на вигляд років 18-25 вбігли в альтанку, почали розпорошувати перцевий балончик і обливати нас зеленкою», — розповіла одна з постраждалих.
Ще один потерпілий підліток додав, що агресорам не сподобалися зачіски у нього і його друзів.
"Коли просто сидиш в альтанці з компанією, відзначаєш чийсь день народження, граєш на гітарі, розмовляєш, якраз ззаду з'являються якісь, які за особливості в зачісках, в якихось ще аспектах починають знаходити щось неприродне і нападати»,-зізнався він.
Тим часом у поліції вже прокоментували інцидент повідомивши, що приступили до пошуків кривдників.
"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, — розповіли в прес-службі місцевої поліції.
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