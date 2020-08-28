Потужний вибух прогримів на території нафтопереробного заводу в Одесі

Про це повідомляють жителі Одеського мікрорайону Шкодова Гора, передає «Думська».

Як розповів одесити, рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.

Все навколо огорнув чорний дим.

На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС та швидка допомога.

Дорогу, яка проходить через Шкодову, вночі перекривали, там почали накопичуватися фури. Але вже рух відновлено.

Пізніше в поліції підтвердили, що вибух прогримів на трансформаторній підстанції на території НПЗ, після чого загорілася суха трава поруч.

Місцеві підозрюють, що НП могла статися з вини мисливців за металом, які регулярно навідуються на непрацюючий завод, вирізаючи кабель.

"Мабуть, не той кабель перерубали, тому у частини міста і замигало світло, так як через цю підстанцію йде транзитна лінія Аджалик-Усатово», — розповів місцевий житель Шкодової Сергій.

За словами охоронця заводу, з незрозумілої поки причини стався вибух. Перед цим був стрибок напруги.

Пожежники не виключають, що в результаті події можуть бути загиблі.

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