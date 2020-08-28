Потужний вибух прогримів на території нафтопереробного заводу в Одесі

Про це повідомляють жителі Одеського мікрорайону Шкодова Гора, передає «Думська».

Як розповів одесити, рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.

Все навколо огорнув чорний дим.

На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС та швидка допомога.

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Дорогу, яка проходить через Шкодову, вночі перекривали, там почали накопичуватися фури. Але вже рух відновлено.

Пізніше в поліції підтвердили, що вибух прогримів на трансформаторній підстанції на території НПЗ, після чого загорілася суха трава поруч.

Місцеві підозрюють, що НП могла статися з вини мисливців за металом, які регулярно навідуються на непрацюючий завод, вирізаючи кабель.

"Мабуть, не той кабель перерубали, тому у частини міста і замигало світло, так як через цю підстанцію йде транзитна лінія Аджалик-Усатово», — розповів місцевий житель Шкодової Сергій.

За словами охоронця заводу, з незрозумілої поки причини стався вибух. Перед цим був стрибок напруги.

Пожежники не виключають, що в результаті події можуть бути загиблі.

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