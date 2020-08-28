В Одесі на Таїрова рятувальники ліквідували потужну пожежу
Подія трапилася сьогодні, 28 серпня, в покинутій будівлі на проспекті Небесної Сотні. Відповідне відео розмістили очевидці в місцевих пабліках, передає Politeka
За даними рятувальників, сигнал про пожежу надійшов о 9: 05. О 9: 22 осередок загоряння було локалізовано. Наразі триває ліквідація пожежі.
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У той же час місцеві ЗМІ повідомляють, що в цій будівлі розташовувалася військова їдальня.
Раніше ми повідомляли про потужний вибух, який прогримів на території нафтопереробного заводу в Одесі.
Як розповів одесити, рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.
Все навколо огорнув чорний дим.
На місце оперативно прибули рятувальники та поліція.
Представник прес-служби ДСНС в Одеській області Сергій Решетняк зазначив, що коли пожежники вночі прибули на виклик, вони виявили загоряння в бетонній споруді підстанції. Прибули енергетики і відключили електрику, тоді рятувальники почали охолоджувати приміщення станції. Він також зазначив, що за інформацією "обленерго" знеструмлено 20 приватних будинків.
Місцеві жителі кажуть, що непрацюючий завод поступово розкрадають, а поліцейська охорона, яка стежить за об'єктом на все закриває очі.
Нагадаємо, що НП в багатоповерхівці Одеси: почалася термінова евакуація, відео
А ще Politeka писала, що масштабна пожежа спалахнула біля багатоповерхівки в Одесі: рятувальники кинулися на допомогу, з'явилося відео.
Також Politeka повідомляла, що вогняна НП на базі відпочинку в Затоці налякала відпочиваючих, відео: "чути вибухи"