В Одеській області не всі школи відкриються 1 вересня

Справа вся в тому, що ситуація з китайською інфекцією в регіоні з кожним днем погіршується, хворих ставати все більше. В даний час стало відомо, що в місті Чорноморську, що поблизу Одеси, загальноосвітню школу №4 закрили на самоізоляцію. Причиною стало виявлення у двох співробітників школи позитивних результатів наCOVID-19, повідомляють місцеві ЗМІ .

У зв'язку з цим учні з 1 вересня розпочнуть навчальний процес Дистанційно. Орієнтовно це триватиме до 6 вересня.

Зазначається, що керівництво школи доведе до відома батьків про подальші дії.

Раніше ми повідомляли, що жителям Одеси пригрозили покаранням за цькування інфікованих китайською інфекцією.

Про це попередила директор Одеського Департаменту освіти Олена Буйневич.

Вона заявила, що буде особисто заявляти в поліцію в разі цькування сім'ї, де діти захворіли на вірусну інфекцію, або за висловлювання невдоволення самоізоляцією через хворобу вчителя.

Такі ж заходи, за словами Буйневич, вона буде робити і по відношенню батьків, які свідомо відправили хвору дитину в навчальний заклад, збивши йому температуру.

Вона нагадала, що за свідоме поширення інфекції передбачена відповідальність за законом.

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