В Одеській області не всі школи відкриються 1 вересня
Справа вся в тому, що ситуація з китайською інфекцією в регіоні з кожним днем погіршується, хворих ставати все більше. В даний час стало відомо, що в місті Чорноморську, що поблизу Одеси, загальноосвітню школу №4 закрили на самоізоляцію. Причиною стало виявлення у двох співробітників школи позитивних результатів наCOVID-19, повідомляють місцеві
У зв'язку з цим учні з 1 вересня розпочнуть навчальний процес Дистанційно. Орієнтовно це триватиме до 6 вересня.
Зазначається, що керівництво школи доведе до відома батьків про подальші дії.
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Раніше ми повідомляли, що жителям Одеси пригрозили покаранням за цькування інфікованих китайською інфекцією.
Про це попередила директор Одеського Департаменту освіти Олена Буйневич.
Вона заявила, що буде особисто заявляти в поліцію в разі цькування сім'ї, де діти захворіли на вірусну інфекцію, або за висловлювання невдоволення самоізоляцією через хворобу вчителя.
Такі ж заходи, за словами Буйневич, вона буде робити і по відношенню батьків, які свідомо відправили хвору дитину в навчальний заклад, збивши йому температуру.
Вона нагадала, що за свідоме поширення інфекції передбачена відповідальність за законом.
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