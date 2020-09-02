На момент інциденту в салоні було 20 пасажирів

У мережі з'явилося відео, як на трасі Київ-Одеса на ходу спалахнув пасажирський автобус

НП сталася поблизу села сніжки Київської області, 1 вересня близько 15.30. Відео оприлюднили очевидці, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку ло кінця)

На кадрах можна побачити, як горить задня частина транспортного засобу, а густий дим тягнеться за ним на кілька метрів.

Як повідомили в прес-центр ДСНС, в салоні знаходилися 20 пасажирів, всі вони вийшли назовні. Постраждалих і загиблих немає. Пожежу ліквідовано о 16: 57.

Про причини загоряння інформації немає, проте відомо, що полум'я встигло практично знищити автобус.

Раніше ми повідомляли про потужний вибух, який прогримів на території нафтопереробного заводу в Одесі.

Рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.

На місце оперативно прибули рятувальники та поліція.

Правоохоронці повідомили, що фактом відкрито кримінальне провадження за 270 статтею-порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Прямо під час руху на трасі «Київ - Одеса» спалахнув автобус. На щастя, ніхто не травмувався. Пасажирські перевезення в Україні - не відповідають жодному рівню. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 1. September 2020

Автобус Киев - Одесса сгорел в Киевской области Автобус сообщением Киев - Одесса, в котором находились 20 пассажиров загорелся 1 сентября, в Ставищенском районе Киевской области. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС. «1 сентября в 15:25 в оперативно-диспетчерскую службу Ставищенского района поступило сообщение о возгорании автобуса «СЕТРА» на трассе Киев - Одесса вблизи села Снежки», - сказано в сообщении. В автобусе находились 20 пассажиров, все вышли наружу. Пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидирован в 16:57. http://trassae95.com/all/news/2020/09/01/avtobus-kiev-odessa-sgorel-na-trasse-video-58519.html Gepostet von Трасса Е-95 am Dienstag, 1. September 2020

А ще Politeka писала, що масштабна пожежа спалахнула біля багатоповерхівки в Одесі: рятувальники кинулися на допомогу, з'явилося відео.

Також Politeka повідомляла, що вогняна НП на базі відпочинку в Затоці налякала відпочиваючих, відео: "чути вибухи"