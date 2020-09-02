У мережі з'явилося відео, як на трасі Київ-Одеса на ходу спалахнув пасажирський автобус
НП сталася поблизу села сніжки Київської області, 1 вересня близько 15.30. Відео оприлюднили очевидці, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку ло кінця)
На кадрах можна побачити, як горить задня частина транспортного засобу, а густий дим тягнеться за ним на кілька метрів.
Як повідомили в прес-центр ДСНС, в салоні знаходилися 20 пасажирів, всі вони вийшли назовні. Постраждалих і загиблих немає. Пожежу ліквідовано о 16: 57.
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Про причини загоряння інформації немає, проте відомо, що полум'я встигло практично знищити автобус.
Раніше ми повідомляли про потужний вибух, який прогримів на території нафтопереробного заводу в Одесі.
Рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.
На місце оперативно прибули рятувальники та поліція.
Правоохоронці повідомили, що фактом відкрито кримінальне провадження за 270 статтею-порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
А ще Politeka писала, що масштабна пожежа спалахнула біля багатоповерхівки в Одесі: рятувальники кинулися на допомогу, з'явилося відео.
Також Politeka повідомляла, що вогняна НП на базі відпочинку в Затоці налякала відпочиваючих, відео: "чути вибухи"