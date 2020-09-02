Не встиг розпочатися новий навчальний рік, як стало відомо, що деяких одеських школярів можуть відправити на короткострокові канікули

Вся справа в тому, що в жовтні будуть проходити місцеві вибори і як заявив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов, в більшості регіонів голосування буде проходити саме на території шкіл, передає Politeka.net

З цієї причини в уряді вже повідомили про те, що в цей період дітей можуть відправити на вимушені короткострокові канікули, щоб не спровокувати черговий спалах захворюваності.

Так що є ймовірність, що учням дадуть кілька вихідних днів, щоб не заважати комісії провести засідання і підрахувати голоси.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області не всі школи відкрилися 1 вересня.

Справа вся в тому, що ситуація з китайською інфекцією в регіоні з кожним днем погіршується, хворих ставати все більше. В даний час стало відомо, що в місті Чорноморську, що поблизу Одеси, загальноосвітню школу №4 закрили на самоізоляцію.

Причиною стало виявлення у двох співробітників школи позитивних результатів на COVID-19.

У зв'язку з цим учні з 1 вересня розпочали навчальний процес дистанційно. Орієнтовно це триватиме до 6 вересня.

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