В Одеській області за останній тиждень спостерігаються рекордні показники захворюваності китайським вірусом

Як передає Politeka.net, нові дані, отримані в ході моніторингу, оприлюднили в РНБО.

Так, за добу на території нашого регіону виявили 203 нових випадки інфікування.

Загальна кількість заражених з початку епідемії становить 7697 осіб. Напередодні від ускладнень, викликаних небезпечною інфекцією померли дві людини, всього загиблих з початку пандемії-110. Також повідомляється, що 60 пацієнтів вилікувалися.

Всього на Одещині хворіють 5 802 людини. 9271 житель Одеської області має підозру на Covid-19.

В РНБО зазначають, що вчора область була на третьому місці по поширенню вірусу , після Києва (332 нових хворих за добу) і Харківської області (302).

Раніше ми повідомляли, з Одеської лікарні №5 на Лідерсовском бульварі в парку Шевченка масово біжать медики після того, як медустанова стала приймати заражених китайською інфекцією.

Про це в ході брифінгу розповіла директор міськздраву Олена Якименко.

За словами чиновниці, з 13 серпня на базі ДКЛ №5 розгорнули додаткове відділення на 60 ліжок для хворих з підозрою на Covid-19. За цей період з медустанови звільнилися 14 співробітників.

Так, заяви про звільнення написали 2 лікаря, 5 медсестер і 7 молодших медсестер. Ще 8 лікарів взяли відпустки за свій рахунок.

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