Користувачі в соцмережах активно обговорюють позбавлення російської мови статусу регіональної в Одесі

Про це пише Politeka.net.

Нагадаємо, що днями Одеський окружний адміністративний суд позбавив російську мову в Одесі статусу регіональної.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив активіст зі Львова Святослав Літинський.

"Те відчуття, коли дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження в місті Одеса регіональної (російської) мови-скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити. Через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради", - зазначив Літинський.

Статус регіональної російській мові на території Одеси Одеська міськрада надала ще в 2012 році.

За українським законом, затвердженим раніше, російська мова могла мати право на статус регіональної в тих населених пунктах, де нею говорять, як мінімум для 10 відсотків жителів. ЗМІ пишуть, що такий статус наша мова отримала в 13 з 27 регіонів країни. 2 роки тому закон визнали таким, що не відповідає Основному закону України.

Жителі Одеси почали бурхливо обговорювати новину. Особливо багатьох обурив той факт, що до позбавлення причетні львівські активісти. Варто відзначити, багато коментаторів хоч і стали захищати російську мову і говорити, що це їх рідна, проте абсолютно іі не знають, так як пишуть з орфографічними помилками.

"Кому не подобається як кажуть в Одесі той нехай йде, і не просто йде, а дуже далеко. Не подобається російськомовне населення не приїжджайте, не ми до вас приїхали, а ви до нас, так що мовчіть і насолоджуйтеся гостинністю»,

"І хто це оплачує？Одеса - це єдине і неповторне місто і наша мова Одеська»,

"Краще не чіпайте Одесу, а не то ми приїдемо до вас командувати до Львова»,

«Якою мовою в Одесі заговориш, на тому і отримаєш відповідь. Перевірений»,

"Що за країна, що хто як хоче, так і командує. Не країна, а збіговисько бандюків. Навіщо ці депутати і влада якщо їх так ще можна вважати. По країні гуляють банди, свавілля»,

«Ще б львів'яни не командували в Одесі»,

«Чому Львів командує як нам жити»,

"Та так, мені ще Львів'яни не розповідали як мені в моєму місті що робити", - пишуть в мережі.

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