Користувачі в соцмережах активно коментують висунення відомого гумориста Олега Філімонова кандидатом на посаду мера Одеси від партії " Слуга народу"

Про це пише Politeka.net.

Днями стало відомо, що провладна партія «Слуга народу» визначилася зі своїм кандидатом у мери Одеси. Ним став відомий шоумен, артист з "Джентельмен шоу" і бізнесмен Олег Філімонов. Офіційно його представили 31 серпня, на з'їзді політичної партії в Києві.

Користувачі в соцмережах, серед яких багато одеситів, активно обговорюють нового кандидата на посаду міського голови Південної Пальміри.

"Може вистачить експериментів?))) Боксери, КОМІКИ, шоумени, ресторатори, та й просто нормальні пацани))) а можна попросити професіонала з зубами? Або в Одесі немає таких людей?»,

"Клоун президент, клоуни в парламенті, клоун мер, все закономірно. Тільки не смішно, плакати в цьому цирку хочеться»,

"Суцільна клоунада«,» досить коміків в політиці, набридли«," всіх комедіантів у владу перетягнути планується? »,

"Як з цього недоросля і клоуна заходів, люди одумайтеся, сьогодні потрібна хоч якась стабільність, в країні хаос бардак, вистачає одного клоуна, жодного голосу за зе»,

"Бідна, рідна Одеса! За что тебя так?»,

"Артисти ви загралися»,

«Це вже не смішно»,

"Судячи з коментарів, ті ж граблі.... Не за нове, а проти старого! Невже в Одесі немає порядного грамотного господарника?»,

"Це якийсь треш! Чи не забагато клоунів при владі?»,

«Це буде ще один договорняк на розпродажі прибережних земель»,

"Ще один зі сцени спустився, ну навіщо вам це треба!!!»,

"Господи, чому Віталька з тнт ще НЕ при владі?»,

«А нам ще мало клоунів (якщо навіть він одесит)? Ще не наїлися? Ну-ну»,

"На хрону нам постійно 1 квітня", - пишуть в мережі.

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