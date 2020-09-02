У центрі Одеси два вандали скоїли "теракт" біля фонтану, тепер їх розшукують

Серед білого дня в Грецькому парку хлопець з дівчиною залили фарбою у фонтан"Початок почав".

Відповідне відео оприлюднили в КУ "Центр-077", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Камери спостереження зняли дії хуліганів, як і їхні обличчя. На кадрах видно, що вандали діяли в нахабну.

У той час, як хлопець позував біля фонтану з пляшкою і виливав рідину, супутниця його знімала на телефон. Перехожі не робили їм зауваження і не намагалися перешкодити

КУ "Центр-077" просить одеситів не бути байдужими і повідомляти про подібні випадки, так як наступного разу в систему можуть залити щось серйозніше барвника. В результаті прикраса парку може бути зіпсовано.

До цього ми повідомляли про ще один факт вандалізму в Одесі.

​​Троє підлітків у вагоні маршруту №5 на Французькому бульварі порізали сидіння в салоні і розфарбували елементи салону невідомою речовиною. Водій вчасно помітив хуліганські дії, викликав поліцію і намагався блокувати зловмисників, проте вони втекли через кватирку.

В результаті рух трамваїв по Французькому бульвару на деякий час було зупинено.

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