У центрі Одеси два вандали скоїли "теракт" біля фонтану, тепер їх розшукують
Серед білого дня в Грецькому парку хлопець з дівчиною залили фарбою у фонтан"Початок почав".
Відповідне відео оприлюднили в КУ "Центр-077", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
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Камери спостереження зняли дії хуліганів, як і їхні обличчя. На кадрах видно, що вандали діяли в нахабну.
У той час, як хлопець позував біля фонтану з пляшкою і виливав рідину, супутниця його знімала на телефон. Перехожі не робили їм зауваження і не намагалися перешкодити
КУ "Центр-077" просить одеситів не бути байдужими і повідомляти про подібні випадки, так як наступного разу в систему можуть залити щось серйозніше барвника. В результаті прикраса парку може бути зіпсовано.
До цього ми повідомляли про ще один факт вандалізму в Одесі.
Троє підлітків у вагоні маршруту №5 на Французькому бульварі порізали сидіння в салоні і розфарбували елементи салону невідомою речовиною. Водій вчасно помітив хуліганські дії, викликав поліцію і намагався блокувати зловмисників, проте вони втекли через кватирку.
В результаті рух трамваїв по Французькому бульвару на деякий час було зупинено.
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