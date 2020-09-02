В Одеській області підприємливі військові заробляють, як можуть

Так, наприклад військовослужбовець однієї з частин ЗСУ вирішив поторгувати боєприпасами, передає Politeka.net.

Як повідомили в прес-службі Військової прокуратури Південного регіону, на нелегальному бізнесі вояка заробив майже 14 тисяч гривень.

В ході слідства було встановлено,що 31 Липня військовий за 10 тис.гривень продав якомусь цивільному 880 патронів калібру 7, 62х54. А 1 вересня він продав 7 гранат РГД (правда, без запалів) за 3,5 тис.грн.

У відомстві обіцяють, що військовій частині, а також в квартирах військовослужбовця і його можливого спільника проведуть обшуки.

Незабаром чоловікові пред'являть підозру і можуть заарештувати.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, в Одесі збираються покарати любителя радянської символіки за поширення заборонених матеріалів в соцмережах.

Зокрема, Приморський суд за клопотанням СБУ помістив під домашній арешт одесита, який розмістив на своїй сторінці в Facebook герб СРСР, а також зображення серпа, молота і п'ятикутної зірки і портрет якогось комуністичного діяча.

В ході обшуків за місцем проживання у любителя СРСР був знайдений комп'ютер, за допомогою якого він заходив в інтернет.

В СБУ зазначають, що його дії потрапляють під ст.436-1 «поширення комуністичної символіки». Так як дану публікацію могло подивитися необмежену кількість користувачів мережі.

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