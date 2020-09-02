В Одеській області вже кілька днів поліція і родичі шукають 11-річного хлопчика
Відомо, що Юрій Чепурнюха, 2009 року народження, безвісти зник у Лиманському районі.
Підліток пішов з дому 31 серпня і з тих пір про нього немає ніяких звісток, передає Politeka, з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.
Прикмети Юри: зріст близько 140 сантиметрів, світле коротке волосся, Худорлява статура.
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Був одягнений у білу футболку з червоними вставками, червоні шорти.
Поліція просить всіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження хлопчика, повідомити за телефонами: (048) 779-42-74, (048) 559-10-84 або за спецлінією "102".
Раніше ми повідомляли, в одному з сіл Одеської області 16-річного хлопця паралізувало після невдалого стрибка.
Трагічний інцидент з підлітком трапився, коли він відпочивав з компанією друзів на місцевому ставку в Подільському районі.
Хлопець вирішив стрибнути у воду, коли не розрахував глибину ставка і вдарився головою об дно.
Друзі витягли потерпілого і надали йому першу медичну допомогу, а також викликали швидку, проте підліток отримав забій спинного мозку і дисфункцію кінцівок і тепер йому належить дуже складна операція.
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