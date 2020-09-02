Юний житель Одеси допоміг своєму однолітку, а той не оцінив і пограбував його

Як повідомили в місцевій поліції, інцидент мав місце днями в Малиновському районі міста, передає Politeka.net

За словами правоохоронця, 17-річний хлопець випадково познайомився зі своїм однолітком, але на кілька місяців молодший, коли останній впав з велосипеда. Він допоміг йому піднятися, а потім хлопці вирішили посидіти і поспілкуватися.

Однак за розмовою щось не склалося і між підлітками спалахнув конфлікт. В ході молодший завдав ударів старшому, відібрав у нього сумку і зник.

Потерпілий звернувся за допомогою в поліцію.

Після кількох днів пошуків копи знайшли зловмисника.

"З речей, які були в сумці потерпілого, він повернув тільки навушники. Светр і зарядний пристрій, за словами юнака, він викинув за непотрібністю", - розповіли в поліції.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею грабіж.

За скоєне молодому одеситу загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

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Відомо, що Юрій Чепурнюха, 2009 року народження, безвісти зник у Лиманському районі.

Підліток пішов з дому 31 серпня і з тих пір про нього немає ніяких звісток.

Прикмети Юри: зріст близько 140 сантиметрів, світле коротке волосся, Худорлява статура.

Був одягнений у білу футболку з червоними вставками, червоні шорти.

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