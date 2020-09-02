Юний житель Одеси допоміг своєму однолітку, а той не оцінив і пограбував його
Як повідомили в місцевій поліції, інцидент мав місце днями в Малиновському районі міста, передає Politeka.net
За словами правоохоронця, 17-річний хлопець випадково познайомився зі своїм однолітком, але на кілька місяців молодший, коли останній впав з велосипеда. Він допоміг йому піднятися, а потім хлопці вирішили посидіти і поспілкуватися.
Однак за розмовою щось не склалося і між підлітками спалахнув конфлікт. В ході молодший завдав ударів старшому, відібрав у нього сумку і зник.
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Потерпілий звернувся за допомогою в поліцію.
Після кількох днів пошуків копи знайшли зловмисника.
"З речей, які були в сумці потерпілого, він повернув тільки навушники. Светр і зарядний пристрій, за словами юнака, він викинув за непотрібністю", - розповіли в поліції.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею грабіж.
За скоєне молодому одеситу загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.
До цього ми повідомляли, що вже кілька днів поліція і родичі шукають 11-річного хлопчика.
Відомо, що Юрій Чепурнюха, 2009 року народження, безвісти зник у Лиманському районі.
Підліток пішов з дому 31 серпня і з тих пір про нього немає ніяких звісток.
Прикмети Юри: зріст близько 140 сантиметрів, світле коротке волосся, Худорлява статура.
Був одягнений у білу футболку з червоними вставками, червоні шорти.
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