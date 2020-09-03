В Одесі на День міста тисячі людей стояли впритул один до одного, забувши про засоби індивідуального захисту
2 вересня Одеса відзначала своє 226-річчя. На святковий концерт, який влаштувала місцева влада в центрі міста, зібралися кілька десятків тисяч гостей. Потьомкінські сходи, Приморський бульвар, Думська і Катерининська площі були забиті відпочиваючими, що як то кажуть «яблуку ніде було впасти». При цьому, про карантинні заходи безпеки все геть забули: одиниці були в масках, а про дотримання соціальної дистанції мова взагалі не йшла.
Треба сказати, що ситуація вийшла абсурдна. Адже коли в Одесі виявляли всього кілька інфікований китайським вірусом на добу, то людей виганяли з парків, трамваїв і навіть забороняли ходити більше двох осіб.
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В останній тиждень в Одесі та області спостерігаються рекордні показники захворюваності. Вчора наприклад, було виявлено 203 нових випадки, позавчора 189, а тим часом міська влада проводить багатотисячні святкування, на яких ніхто практично не надів маску, тисячі людей стоять впритул один до одного. А завтра ці ж чиновники вимагатимуть дотримуватися норм і посилювати карантин.
Користувачі в соцмережах вже висловили свою думку про подію.
"Сьогодні гуляємо, завтра в червоній зоні на дистанційці Відпочиваємо" « " забороняти клубам працювати вночі? Легко. Влаштувати концерт в місті мільйоннику, забивши на всі норми? Легко! Одеса-місто можливостей. Місто можливостей для влади Трухлявого", "тепер, після цього концерту, головне щоб лікарень вистачило", - пишуть в коментарях під відео.
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