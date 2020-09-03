У Києві одеситка в 40-градусну спеку одягла на грудного малюка зимову куртку, поклала його в пакет і застебнула на блискавку

Небайдужі перехожі помітили дивну поведінку недолугої матері і викликали поліцію. Відповідне відео викладено в мережі, передає (щоб переглянути-доскролльте до кінця)

Як розповіла дівчина, яка стала свідком інциденту, вона виглянула у вікно і побачила, як жінка кладе зовсім крихітну дитину в пакет і закриває на блискавку.

"На вулиці спека 40-градусів, дитина в курточці, я природно вибігаю і кричу їй, що ви робите, чому дитина в пакеті, жінка починає тікати, я її наздоганяю і пропоную свою допомогу», - розповіла киянка.

Далі вона викликала наряд поліції і коли правоохоронці звільнили малюка з сумки, він був весь мокрий. А в цей час, горе-мати почала кричати і вимагати, щоб її дитину залишили в спокої, з ним нібито все нормально.

Також, виявилося, що у цієї жінки вже 6 дітей.

"Це наймолодший, і малюкові не більше двох місяців. Сама вона з Одеси, і як повідомили в поліції, про неї там знають практично всі. Що вона робила в Києві, а найголовніше де і з ким зараз інші діти - поки що невідомо», - повідомила киянка і додала, що зараз ця дитина перебуває в лікарні на обстеженні.

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