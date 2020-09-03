Стало відомо про зухвалий напад на співробітника патрульної поліції в Одесі

Подія трапилася пізно ввечері на вулиці Ільфа і Петрова, передає Politeka.net, з посиланням на прес - службу ГУНП в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, 37-річний водій вдарив по голові інспектора патрульної поліції, коли той оформляв адмінматеріали на чоловіка за керування автомобілем з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

З забоєм скроні 23-річного поліцейського доставили в лікарню.

Дії хулігана кваліфіковані за ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

На даний момент чоловік поміщений в СІЗО, де очікує обрання запобіжного заходу. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.



За словами свідків того, що сталося, нападником виявився таксист. Очевидці розмістили відео затримання буйного водія в місцевих телеграм-каналах.

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Так, у неділю, 30 серпня, на Думській площі відбувся запланований гей-парад, організований спільнотою «Одеса-прайд». Однак учасники маршу далеко пройти не змогли. Їх зустріли противники з маршу, що відбувся раніше, за традиційні цінності з організації»традиція і порядок".

Почалася бійка, в хід пішли яйця і газ. Після цього учасників Маршу "за сімейні цінності" та інших противників "маршу рівності" почала брати в кільце численна поліція. Близько 5-и активістів затримали, а одному поліцейському проломили голову, його госпіталізувала швидка допомога.

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