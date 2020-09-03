У Міністерстві охорони здоров'я вже відреагували на масові святкові гуляння, влаштований на честь Дня Одеси

Так, главу МОЗ Максима Степанова обурили натовпи відпочиваючих, які зібралися 2 вересня в центрі міста, всупереч карантинним заборонам.

Про це він заявив в ході брифінгу наступного дня, передає Politeka.net

"Те, що ми побачили, за межею здорового глузду», - різко висловився Степанов.

Він звинуватив місцеву владу, в особі Труханова, в тому, що вони нехтують здоров'ям одеситів для того, щоб утриматися при владі.

«Я розумію, що ви зараз всі перебуваєте у виборах. Що ви всі живете виключно виборчими процесами. Але ви знаєте в якому стані зараз знаходиться епідситуація в Одесі?» ,- звернувся міністр.

Він нагадав, що заповненість ліжок у лікарнях Одеської області, де лікують заражених китайською інфекцією, становить 66%.

У зв'язку з тим, що трапилося Степанов прогнозує спалах захворювання в області і, зокрема, в Одесі.

"Не треба бути Вангою, щоб чітко усвідомлювати, що через буквально кілька днів, тижнів, побачимо ще більше зростання числа хворих COVID-19 в Одеській області і, безпосередньо, в місті Одесі», - зазначив він.

Глава МОЗ заявив, що підніме питання перед контролюючими органами про проведення подібних заходів.

А тим часом, в Одеському регіоні Китайський вірус продовжує косити жителів.

За останню добу зараження підтвердили у 116 осіб, тоді як перед цим кількість інфікованих склала 203 .

За даними РНБО, за вчорашню добу померли три пацієнти, всього вірус забрав життя 113 жителів Одеської області. Загальна кількість заражених на Одещині досягла 7813.

Одужали за минулу добу 55 осіб, всього захворювання подолали 1902 жителі Одеського регіону.

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