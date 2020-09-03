Мати зовсім не дивиться за дітьми

В Одеській області чотирьох дітей забрали у недолугих батьків і помістили в реабілітаційний центр

Про це повідомила керівник міської служби у справах дітей Юлія Нікандрова, передає Рoliteka.net

За її словами, неблагополучна сім'я давно була в полі зору соціальних працівників і волонтерів, які періодично привозили гуманітарну допомогу і вели з горе-матір'ю профілактичні бесіди, але жінка ніяких висновків не робила.

"Вона постійно йшла з дому, залишаючи дітей бабусі, яка також не дуже дбала про малюків», розповіла Нікандрова.

Все закінчилося тим, що в ході чергового рейду співробітники Служби вирішили забрати дітей в реабілітаційний центр.

Керівник у справах дітей зазначила, що всі діти виявилися хворими, у них була висока температура. Крім того, в будинку панував справжній хаос і антисанітарія.

Ще одна кричуща ситуація, пов'язана з недолугою матір'ю, розлетілася по мережі. Про неї ми повідомляли раніше.

Так, у Києві одеситка носила в господарській сумці грудного малюка, одягненого в зимову куртку. Небайдужі перехожі викликали правоохоронців, які звільнили дитину з сумки і зацікавилися жінкою. Як виявилася, вона приїхала в столицю з Одеси і у неї ще є шестеро дітей.

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