В Одеській області п'яні журналісти влаштували розбірки з поліцією

Про це стало відомо, переглянувши невеликий ролик, який оприлюднив телеграм-канал Хydessa, передає Рoliteka.net (щоб переглянути кадри-доскролльте сторінку до кінця)

На відео можна побачити хлопця і дівчину, які в стані алкогольного сп'яніння з'ясовують стосунки зі співробітниками правоохоронних органів.

"Відійшли, ви не знаєте, з ким ви зв'язалися», - погрожувала дівчина язиком, що заплетався.

Далі, по всій видимості, копи відвели журналістів в поліцейську ділянку, де продовжили бесіду з ними.

Там співробітниця ЗМІ з нецензурною лайкою і кулаками накинулася на правоохоронців, також одному з них вона плюнула в обличчя.

"Зараз сюди приїдуть "Інтер" і "Україна", за яким правом ви сюди його завели?",- кричала дівчина.

У підписі до відео зазначається, що розбірки у відділку поліції влаштували журналісти Овідіопольського ЗМІ.

Дикий треш устроили пьяные журналисты в участке Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 3. September 2020

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