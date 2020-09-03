В Одеській області п'яні журналісти влаштували розбірки з поліцією
Про це стало відомо, переглянувши невеликий ролик, який оприлюднив телеграм-канал Хydessa, передає Рoliteka.net (щоб переглянути кадри-доскролльте сторінку до кінця)
На відео можна побачити хлопця і дівчину, які в стані алкогольного сп'яніння з'ясовують стосунки зі співробітниками правоохоронних органів.
"Відійшли, ви не знаєте, з ким ви зв'язалися», - погрожувала дівчина язиком, що заплетався.
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Далі, по всій видимості, копи відвели журналістів в поліцейську ділянку, де продовжили бесіду з ними.
Там співробітниця ЗМІ з нецензурною лайкою і кулаками накинулася на правоохоронців, також одному з них вона плюнула в обличчя.
"Зараз сюди приїдуть "Інтер" і "Україна", за яким правом ви сюди його завели?",- кричала дівчина.
У підписі до відео зазначається, що розбірки у відділку поліції влаштували журналісти Овідіопольського ЗМІ.
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