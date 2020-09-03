У мережі показали двох молодих злодійок, які орудують в торгових центрах Одеси
Відповідне відео, зроблене з камер спостереження, оприлюднили в місцевому телеграм-каналі "Підслухано Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно двох пристойно одягнених дівчат у медичних масках. Вони підходять до вітрини магазину, щось вибирають, а потім швиденько йдуть.
"Зовнішність оманлива: дві молоді дівчата вкрали два товари з магазину», - наголошується в публікації.
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Одеситів просять не бути байдужими і якщо впізнали цих дівчат терміново повідомити їх імена, так як крадуть вони не перший раз.
Раніше ми повідомляли, гастролери із Закарпаття нахабно обчистили молоду маму з дітьми в Одесі.
Пограбування сталося днями в Приморському районі міста.
Молода жінка поверталася з прогулянки з синами трьох і півтора років. У якийсь момент злодійки підійшли і" почистили " її рюкзак. Вони вкрали гроші і паспорт.
Постраждала не стала довго чекати і тут же звернулася за допомогою в поліцію. По гарячих слідах копи затримали злодійок, коли відпрацьовували територію Приморського району.
Ними виявилися дві приїжджі із Закарпатської області віком 36 та 15 років.
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