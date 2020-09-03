Одеситів закликали не бути байдужими

У мережі показали двох молодих злодійок, які орудують в торгових центрах Одеси

Відповідне відео, зроблене з камер спостереження, оприлюднили в місцевому телеграм-каналі "Підслухано Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно двох пристойно одягнених дівчат у медичних масках. Вони підходять до вітрини магазину, щось вибирають, а потім швиденько йдуть.

"Зовнішність оманлива: дві молоді дівчата вкрали два товари з магазину», - наголошується в публікації.

Одеситів просять не бути байдужими і якщо впізнали цих дівчат терміново повідомити їх імена, так як крадуть вони не перший раз.

Раніше ми повідомляли, гастролери із Закарпаття нахабно обчистили молоду маму з дітьми в Одесі.

Пограбування сталося днями в Приморському районі міста.

Молода жінка поверталася з прогулянки з синами трьох і півтора років. У якийсь момент злодійки підійшли і" почистили " її рюкзак. Вони вкрали гроші і паспорт.

Постраждала не стала довго чекати і тут же звернулася за допомогою в поліцію. По гарячих слідах копи затримали злодійок, коли відпрацьовували територію Приморського району.

Ними виявилися дві приїжджі із Закарпатської області віком 36 та 15 років.

Внешность обманчива Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 3. September 2020

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