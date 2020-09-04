В Одеській області "червоних" карантинних зон стало більше

Так, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України в ході позачергового засідання оновила поділ на кольорові зони, передає Politeka.net.

Через погіршення епідситуації в "червону" зону перевели Болградський район. Тепер там закриють школи, дитячі садки та інші навчальні заклади, торгово-розважальні центри і припинить роботу громадський транспорт.

Крім того, в цій зоні як і раніше залишаються міста Біляївка та Ізмаїл.

До "помаранчевої" зони Одеського регіону віднесені: місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони.

У "жовтій" зоні опинилися міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар і південний, а також Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський і Саратський райони.

Зазначається, що нові епідемічні рівні почнуть діяти з 7 вересня і триватимуть 14 днів.

Раніше ми повідомляли, в Міністерстві охорони здоров'я жорстко відреагували на масові святкові гуляння, влаштований на честь Дня Одеси.

Так, главу МОЗ Максима Степанова обурили натовпи відпочиваючих, які зібралися 2 вересня в центрі міста, всупереч карантинним заборонам.

"Те, що ми побачили, за межею здорового глузду», - різко висловився Степанов.

Він звинуватив місцеву владу, в особі Труханова, в тому, що вони нехтують здоров'ям одеситів для того, щоб утриматися при владі.

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