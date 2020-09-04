Одесити в соцмережах відреагували на слова глави МОЗ Максима Степанова, який прогнозує, що масові гуляння на День міста призведуть до спалаху вірусної інфекції

Про це пише Politeka.net

Зокрема, Степанов, який раніше був губернатором Одещини, заявив, після свята на честь Одеси, влаштованого 2 вересня, стрімко збільшиться число хворих на китайську інфекцію. Він підкреслив, що епідемічна ситуація в регіоні зараз непроста – заповненість ліжок у лікарнях області, де лікують заражених, становить 66%.

"Не треба бути Вангою, щоб чітко усвідомлювати, що через буквально кілька днів, тижнів побачимо ще більше зростання числа хворих COVID-19 в Одеській області і безпосередньо в місті Одесі", – заявив Степанов.

Свої гнівні коментарі жителі Одеси залишають у соціальній мережі Фейсбук.

"Якщо він такий чесні, так нехай кожен день звітує. За статистикою туберкульоз, онкологічні захворювання, діабет і ще багато інших... А то один короновірус мешкає в Україні, а більше інших хвороб немає... Статистика повинна бути на всі хвороби і кожен день відзвітувати як на коронавірус»,

"Навіть не соромляться, відверто зводити особисті рахунки»,

"Нехай спочатку доведе, що ми в червоній зоні, вчора тільки відзначали свято міста, а сьогодні вже кричать, що Одеса, буде на карантині і закриють навчальні заклади»,

"Вас вже послали заходи Черкас і Запоріжжя, пошлють і тут»,

"Одеса-мама психанула і послала куди подалі Степанова і йому подібних»,

"Степанов вирішив наїхати на Одесу, правильно його вигнав Порошенко !!! Одне бла-бла, а бабло собі в кишеню !!! Міністр охорони здоров'я займайтеся медициною, люди бояться йти в лікарню - немає грошей тобі навіть загальний аналіз крові не зроблять , не кажучи про КТ і МРТ , рентген і т.д спробуйте прийти без грошей до лікаря - отримаєте дивуються погляд і більше нічого....»,

"Тобто коли працювали курорти, готелі, ресторани і дискотеки під час сезону все було ок, а тепер свято міста обурив?» ,- пишуть в коментарях.

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