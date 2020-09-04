За минулу добу від китайської інфекції померли п'ять жителів Одеської області

Як передає Politeka.net, таку інформацію оприлюднили в РНБО.

Станом на ранок 3 вересня, на території Одеського регіону області виявлено 225 нових випадків зараження COVID-19, тоді як перед цим кількість інфікованих склала 116.

За даними РНБО, за вчорашню добу померли п'ять пацієнтів, всього вірус забрав життя 118 жителів Одеської області. Загальна кількість заражених на Одещині досягла 8038 осіб.

Одужали за минулу добу 7 осіб, всього захворювання подолали 1909 жителя Одеського регіону.

Всього по Україні зафіксовано 2 723 випадків зараження за добу. 51 людина померла, 937-одужали.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області "червоних" карантинних зон стало більше.

Так, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України в ході позачергового засідання оновила поділ на кольорові зони.

Через погіршення епідситуації в "червону" зону перевели Болградський район. Тепер там закриють школи, дитячі садки та інші навчальні заклади, торгово-розважальні центри і припинить роботу громадський транспорт.

Крім того, в цій зоні як і раніше залишаються міста Біляївка та Ізмаїл.

До "помаранчевої" зони Одеського регіону віднесені: місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони.

У "жовтій" зоні опинилися міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар і південний, а також Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський і Саратський райони.

Зазначається, що нові епідемічні рівні почнуть діяти з 7 вересня і триватимуть 14 днів.

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