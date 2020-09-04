В Одеській області горів непрацюючий завод

Вогняна подія трапилася о 5 ранку 4 вересня в місті Вилкове, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області.

За інформацією рятувальників, пожежа сталася на території покинутого заводу пресових вузлів. Там загорілася суха трава. Вогонь перекинувся на двоповерхову будівлю. Пожежу загасили о 07: 29 на площі 200 кв. м.

В результаті НП загиблих і постраждалих немає.

Раніше ми повідомляли про потужний вибух, який прогримів на території нафтопереробного заводу в Одесі.

Рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.

На місце оперативно прибули рятувальники та поліція.

Правоохоронці повідомили, що фактом відкрито кримінальне провадження за 270 статтею-порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Також ми повідомляли, на трасі Київ-Одеса на ходу спалахнув пасажирський автобус.

НП сталася поблизу села сніжки Київської області, 1 вересня близько 15.30.

Як повідомили в прес-центр ДСНС, в салоні знаходилися 20 пасажирів, всі вони вийшли назовні. Постраждалих і загиблих немає. Пожежу ліквідовано о 16: 57.

А ще Politeka писала, що масштабна пожежа спалахнула біля багатоповерхівки в Одесі: рятувальники кинулися на допомогу, з'явилося відео.

Також Politeka повідомляла, що вогняна НП на базі відпочинку в Затоці налякала відпочиваючих, відео: "чути вибухи"