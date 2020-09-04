В Одеській області горів непрацюючий завод
Вогняна подія трапилася о 5 ранку 4 вересня в місті Вилкове, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області.
За інформацією рятувальників, пожежа сталася на території покинутого заводу пресових вузлів. Там загорілася суха трава. Вогонь перекинувся на двоповерхову будівлю. Пожежу загасили о 07: 29 на площі 200 кв. м.
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В результаті НП загиблих і постраждалих немає.
Раніше ми повідомляли про потужний вибух, який прогримів на території нафтопереробного заводу в Одесі.
Рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.
На місце оперативно прибули рятувальники та поліція.
Правоохоронці повідомили, що фактом відкрито кримінальне провадження за 270 статтею-порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Також ми повідомляли, на трасі Київ-Одеса на ходу спалахнув пасажирський автобус.
НП сталася поблизу села сніжки Київської області, 1 вересня близько 15.30.
Як повідомили в прес-центр ДСНС, в салоні знаходилися 20 пасажирів, всі вони вийшли назовні. Постраждалих і загиблих немає. Пожежу ліквідовано о 16: 57.
А ще Politeka писала, що масштабна пожежа спалахнула біля багатоповерхівки в Одесі: рятувальники кинулися на допомогу, з'явилося відео.
Також Politeka повідомляла, що вогняна НП на базі відпочинку в Затоці налякала відпочиваючих, відео: "чути вибухи"