В Одесі виявили 9-річного хлопчика з інвалідністю, який кілька днів проживав у парку під парканом

Про дитину, яка потрапила в моторошні умови проживання, повідомили пильні очевидці в соцслужби у справах дітей, розповів в соцмережах заступник начальника відділу ювенальної превенції Дмитро Ревун, передає Politeka.net

Хлопчик три дні вистилав шкільні зошити прямо в парку, а потім спав на них. Він жив серед куп екскрементів бездомних, біля пня, на якому лежить кинута кимось іконка, де розкидані шприци і порожні конвалюти від наркотичних медикаментів.

Як з'ясувалося, поруч з ним перебували його батьки, які позбулися тимчасового житла і роботи. Вони проживали кілька днів у парку під парканом прямо навпроти свого колишнього будинку. Мама дитини, за словами Ревуна, також має інвалідність.

Зараз хлопчика забрали від батьків і відвезли в лікарню. Після його направлять в центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

Ревун також описав як важко сприйняли розставання батьки і хлопчик, але зазначає, що залишати дитину на вулиці не можна. Поліцейський уточнив, що має намір допомогти цій родині, крім своїх прямих функціональних завдань.

"Ми винні перед цими дітьми, і немає людини на всій планеті, яка змогла б пояснити дитині чому вона не повинна бути з рідними людьми. Після розмов, перед дорогою в лікарню малюк став посміхатися, відчувши впевненість сказав, що точно не боїться, тому що буде зв'язок з батьками по телефону", - написав Ревун.

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